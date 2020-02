Sąd ma zdecydować o przyszłości Wagonu Opole. Zarządzana przez Słowaków spółka ma potężne zobowiązania i nie ma z czego ich spłacić

Wniosek pracowniczy wpłynął, ponieważ firma od miesięcy nie płaciła wynagrodzeń (w niektórych przypadkach od sierpnia ub.r., a generalnie od października). Co więcej, zarządzający nie pojawiali się w Opolu, co utrudniało rozmowy i pozyskanie informacji o dalszych losach zaległych pensji i spółki.

- Z wniosku wynikało też, że w spółce od ok. 2 miesięcy nie ma nikogo, kto wykonuje czynności zarządcze (np. dysponuje pocztę, przychodzącą do spółki, wydaje świadectwa pracy itp.), więc sąd - jak objaśnia Jerzy Pałys - nie powołał, jak czyni się rutynowo, tymczasowego nadzorcy sądowego, ale zarządcę przymusowego, czyli organ, który może wydawać dyspozycje (np. objąć rachunki bankowe, stawać w procesie w sprawach spółki, zwalniać i zatrudniać pracowników itp.), z tym, że wyłączono mi prawo zbywania majątku bez zezwolenia sądu.

Gdy 16 stycznia jako zarządca przymusowy wszedł do spółki, z ok. 250 pracowników kwartał wcześniej, kilkudziesięciu odeszło z własnej woli - bo znaleźli nową pracę, albo, w głównej części, bo spółka im nie płaciła.

- W minionym tygodniu złożyłem sądowi sprawozdanie z moich czynności, obejmujące też informację i opinię w sprawie upadłości. Sąd (postanowienie w takich sprawach zapada z składzie 3 sędziów zawodowych) musi się teraz z tym materiałem zapoznać, ewentualnie zadać pytania uzupełniające, by postanowić, co ma się stać dalej ze spółką i jej majątkiem. Nie umiem stwierdzić, kiedy Sąd będzie mógł to rozstrzygnąć, ale spodziewam się pilnego działania - kontynuuje.

- Art. 55 k.p. pozwala pracownikowi w takim przypadku, by to on wręczył pracodawcy, który nie wykonuje swoich obowiązków wobec niego, np. nie płaci wynagrodzeń, "dyscyplinarkę" - objaśnia Jerzy Pałys.

Ok. 120 od listopada przeszło we w miarę uporządkowany sposób do spółki Remtrak z Torunia, powiązanej z PKP IC, głównego zleceniodawcy Wagonu Opole.

Remtrak wydzierżawił od właściciela nieruchomości w Opolu (spółki Trinites Polska, także z kapitałem słowackim) część przedsiębiorstwa, które prowadził dotąd Wagon, by w jego obrębie i z udziałem tak zatrudnionych pracowników przygotować wagony PKP IC "rozgrzebane", ale nie skończone w zakresie prac niezbędnych, przez Wagon, do eksploatacji, a przynajmniej do możliwości ich przetoczenia do innego zakładu.

- Na koniec stycznia umowę tę przedłużono o 4 miesiące, ale Wagon nie jest jej stroną - decyzje pracowników, w tym byłych pracowników Wagonu co do zatrudnienia w Remtraku miały charakter suwerenny (kodeks pracy nie zna od lat tzw. przeniesienia pracowników między zakładami pracy) - wyjaśnia Jerzy Pałys.