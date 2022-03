Sąd Okręgowy w Opolu. 29-latka targnęła się na ojca, ale była nieświadoma swoich czynów

Przymusowe leczenie psychiatryczne to środek prawny rzadko stosowany przez sądy. W tym przypadku jednak biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili czynu 29-letnia kobieta miała całkowicie zniesioną poczytalność.

W nocy z 6 na 7 października 2021 roku młoda kobieta była w domu razem ze swoim 64-letnim ojcem. W pewnej chwili uderzyła go w głowę butelką, a potem zepchnęła z betonowych schodów.

Nie udzieliła mu też pomocy, dopiero nad ranem rannego ojca znalazł syn wracający do domu. Starszy mężczyzna po kilku godzinach trafił do szpitala, gdzie zmarł po dwóch dniach z powodu odniesionych obrażeń. Wcześniej zdołał jednak opowiedzieć synowi przebieg zdarzenia. Słyszał to także policjant wezwany na interwencję.

Kobieta przyznała się do zarzutu spowodowania ciężkich obrażeń ciała ze skutkiem śmiertelnym. Trafiła do tymczasowego aresztu, gdzie czeka na uprawomocnienie się poniedziałkowego orzeczenia sądu okręgowego.