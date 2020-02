Sąd w Amsterdamie pyta o sędziów z Nysy przed ekstradycją skazanego Polaka. To skutek orzeczenia TSUE

Zasada polega tu na wzajemnym uznawaniu i egzekwowaniu prawomocnych orzeczeń sądowych. Jest to też procedura powszechnie stosowana. W 2017 roku w całej UE wydano 17,5 tysiąca ENA, a wykonano czyli przekazano ponad 6 tys. zatrzymanych.

W tej sytuacji Sąd Okręgowy w Opolu wydał Europejski Nakaz Aresztowania za mężczyzną. To uproszczona procedura ekstradycji poszukiwanej osoby, obowiązująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W 2017 roku Sąd Rejonowy w Nysie skazał mężczyznę oskarżonego o ugodzenie nożem innej osoby na pół roku więzienia. Wyrok jest prawomocny, ale skazany wyjechał z Polski i nie stawił się dobrowolnie do zakładu karnego.

Skazanego w Nysie zatrzymano ostatnio na terenie Holandii. W tym jednak przypadku Sąd Okręgowy w Amsterdamie wystąpił pisemnie do Sądu Okręgowego w Opolu o dodatkowe informacje. Zapytał czy sędziowie z Sądu Rejonowego w Nysie byli karani dyscyplinarnie lub czy prowadzono wobec nich postępowania dyscyplinarne. W połowie stycznia Holendrzy otrzymali odpowiedź, że nie miało to miejsca.

- Zapytanie to znalazło podstawę w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C216/18 PPU - mówi Marta Lasecka z biura prasowego SO w Opolu. - Zapytania takie miały już miejsce, jednak miały one incydentalny charakter.