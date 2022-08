Samochód używany. Ile kosztowało w lipcu 2022 auto z drugiej ręki?

Z analizy AAA AUTO wynika również, że od lipca 2021 roku liczba ofert na rynku samochodów używanych zmalała o 11.543 auta, z 220.828 do 209.285 pojazdów.

„Monitorujemy rynek samochodów używanych w całej Europie Środkowej. Według naszych danych, w zależności od kraju, liczba używanych samochodów znajduje się obecnie w stagnacji lub maleje. O ile w czerwcu mediana cen w Polsce wzrosła o 1600 zł w stosunku do maja, to wzrost od czerwca do lipca zwolnił do 1400 zł. W Czechach mediana cen spadła nawet o około 9000 koron w ujęciu miesięcznym. W AAA AUTO zareagowaliśmy na wzrost cen i jego niedawną stagnację. Dlatego, po raz pierwszy po najtrudniejszym okresie pandemii Covid-19, wprowadzamy rabaty na samochody z naszej oferty. Letnie obniżki cen dotyczą jednej trzeciej oferowanych samochodów, a ich łączna wartość wynosi około dwóch milionów złotych, co daje średni rabat 1.176 złotych na samochód” – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.