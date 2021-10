Samochody elektryczne - przyszłość motoryzacji czy marginalna ciekawostka [wideo, zdjęcia]

Kierowcy samochodów elektrycznych mają wiele przywilejów: mogą wjeżdżać na buspasy, za darmo parkują, w wielu miastach mogą wjechać w ścisłe centrum, gdzie auta kopcące z rury wydechowej mają zakaz wjazdu . Od tego roku w Polsce ruszył program „Mój Elektryk”, w ramach którego można od 18.750 do 27.000 zł dotacji.

Wielu ekspertów motoryzacyjnych prognozuje, że do 2040 r. co drugi samochód będzie napędzany elektrycznie, a w drugiej połowie XXI wieku większość aut na drogach to będą elektryki.

Na razie jednak to tylko prognozy, a na polskich drogach widok samochodu elektrycznego ciągle jest rzadkością. Jednak praktycznie niemal każda marka samochodowa wprowadziła na rynek przynajmniej jeden model samochodu elektrycznego. Łącznie jest już ponad 100 modeli elektryków.

Jedenaście z nich zaprezentowano na Elektro Moto Show 2021 w Dobrodzieniu: Volkswagen ID.4, BMW iX3, BMW 330e, Fiat 500, Ford Mustang, Peugeot 208, Peugeot 3008, Citroen e-C4, Kia e-Niro, Kia e-Soul i Kia Sorrento.