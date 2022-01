Samorząd Opola wypowiedział się przeciw „lex Czarnek”

Konferencje w podobnym wymiarze odbywają się w różnych samorządach w Polsce – podkreślił – Arkadiusz Wiśniewski. – Protestuje Stowarzyszenie Samorządowe Tak dla Polski, również będące jego częścią Tak dla Opolskiego. Protestujemy jako samorządowcy i jako rodzice przeciwko zmianom w ustawie oświatowej i w Karcie nauczyciela. Jesteśmy tu, by apelować do parlamentarzystów o ich odrzucenie podczas pierwszego czytania, bo uważamy, że są szkodliwe dla polskiej szkoły.

Prezydent Opola był zdania, że proponowane przez ministra zmiany prowadzą do szkoły partyjnej i upolitycznionej.

- Szkoła jest społecznością – podkreślił – tworzoną przez rodziców, przez uczniów, nauczycieli i dyrekcje. Ta społeczność kształtuje się w samorządowym porozumieniu. Zmiany w ustawie zmierzają w tę stronę, by szkoły samorządności pozbawić i upolitycznić w sposób podobny, jak to miało miejsce w PRL-u. Nowy przedmiot, tzw. hit – historia i teraźniejszość – przypomina praktyki z lat 70. i 80., gdy uczono nas o nadrzędnej roli Związku Radzieckiego, za to milczano o Katyniu i o Żołnierzach Wyklętych. Chcemy rodzicom powiedzieć, co dzieci i co Polskę czeka.