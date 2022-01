Samorząd Województwa Opolskiego wspiera najzdolniejszych uczniów regionu

Stypendia przyznawane są uczennicom i uczniom siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Premiowane są osoby szczególnie uzdolnione w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

To kolejna edycja programu „Wspieramy najlepszych” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków unijnych. Tym razem wnioski o stypendia złożyło 657 osób. Wsparcie w wysokości 300 zł miesięcznie otrzyma 275 najzdolniejszych. Musieli oni wykazać się średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wynoszącą co najmniej 4,9 oraz średnią ocen z wybranych przedmiotów premiowanych przez program na poziomie co najmniej 4,7.

Celem stypendium jest wsparcie zdolnych uczniów z rodzin niezamożnych, więc kryterium wyboru był też przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie wyższy niż 1 685 zł netto (w przypadku rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne, dochód nie wyższy niż 1 910 zł netto).

Stypendium zostanie wypłacone z wyrównaniem od września 2021 i kontynuowane będzie do czerwca br. Projekt stypendialny współfinansowany ze środków unijnych realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego od 2008 roku. Do tej pory wsparcie uzyskało 2815 uczennic i uczniów na łączną kwotę 8 661 960 zł.

Listę stypendystów można znaleźć na stronie https://www.opolskie.pl/2021/12/wspieramy-najlepszych-mamy-stypendystow/. ą