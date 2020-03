Sanepid: Ogranicz kontakty z osobami wracającymi z pracy za granicą!

Bardzo dużo z tych osób w piątek wieczorem wsiada do auta i rusza do rodzinnego domu, by weekend spędzić z bliskimi. W obecnej sytuacji to może być bardzo niebezpieczne.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i podejmowanymi w skali kraju działaniami profilaktycznymi dla zminimalizowania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, rekomenduje się rezygnację lub maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów z osobami przebywającymi na stałe na terenach innych państw, objętych wysoką remisją wirusa SARS-CoV-2. Każda podróż i spotkania rodzinne czy towarzyskie niosą za sobą ryzyko przeniesienia patogenów na inne osoby, co może skutkować zachorowaniem. Osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, ale powracające np. z Niemiec mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla najbliższych, zwłaszcza osób starszych, schorowanych, czy z obniżoną odpornością - mówi Małgorzata Gudełajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.