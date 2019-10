Sarna skasowała przód autobusu miejskiego w Opolu Malinie

Doszczętnie zniszczony przód autobusu miejskiego to efekt wypadku, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w Opolu Malinie. Przed jadący pojazd wybiegła sarna. Na szczęście nikomu nic się nie stało, w autobusie MZK nie było pasażerów, bo jechał on do zajezdni.

