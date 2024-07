Sąsiedzka pomoc za pieniądze z gminy. Czy to się u nas przyjmie?

Od 1 listopada 2023 takie podstawowe usługi i pomoc mogą świadczyć nie spokrewnieni, dorośli sąsiedzi seniora. Jest to usługa nieobowiązkowa, o jej uruchomieniu decydują lokalne rady gmin. One też ustalają zasady przyznawania takiej pomocy i stawki za nią.

Do tej pory osoby samotne, starsze lub chorujące, mogły mieć przyznane przez Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze. Na kilka godzin dziennie przychodzi do nich opiekunka z OPS, robi zakupy, gotuje, sprząta, pomaga załatwić życiowe sprawy. Usługi mogą być odpłatne, jeśli podopieczny ma wystarczające dochody. Osoby dostające rentę czy emeryturę poniżej tzw. kryterium dochodowego (obecnie 764 zł dla osoby samotnej), są całkowicie zwolnione z opłaty.

Opieka sąsiedzka, to nowe rozwiązanie prawne, wprowadzone przez znowelizowaną 1 listopada 2023 roku ustawę o pomocy społecznej. Szukanie nowych rozwiązań wynika w Polsce z lawinowo przybywającej liczby seniorów, którzy nie mają oparcia w rodzinie i są zdani na pomoc gminy lub obcych ludzi.

- Do tej pory nie dostaliśmy ani jednego wniosku o opiekę sąsiedzką, choć wcześniej ludzie się o to pytali - mówi Karolina Stejbach, kierownik OPS w Murowie. - Moim zdaniem są u nas ludzie, którzy pomagają swoim sąsiadom w potrzebie, ale są niechętni temu, aby to jakoś formalnie uregulować.

Na Opolszczyźnie dotychczas na usługi sąsiedzkie zdecydowało się tylko kilka gmin i jest to dopiero w fazie rozruchu.

W Głuchołazach opieka sąsiedzka ma uzupełniać opiekunki OPS. Sąsiedzi z założenia będą doglądać seniorów po południu i w dni wolne od pracy, maksymalnie 2 godziny dziennie. Stawka za taką usługę, to 800 zł na umowę zlecenie z OPS. W Skarbimierzu przyjęto stawkę godzinową 30 złotych, w Murowie 34 zł brutto. To oznacza, że przy 14 godzinach tygodniowo można zarobić na rękę ok. 1,2 tys. zł.