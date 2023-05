Sceny jak z sensacyjnego filmu. Policyjny pościg za BMW w Czarnowąsach, zakończony wypadkiem

29-latek doznał obrażeń ciała na skutek wypadku. Został przewieziony do szpitala . Zostanie przesłuchany pp tym, jak zezwolą na to lekarze.

Za ucieczkę przed policja grozi bardzo surowa kara

Jeżeli na drodze, w ruchu policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, oznacza to nakaz do zwolnienia i zatrzymania się w bezpiecznym miejscu.

Kontynuowanie jazdy w tej sytuacji prowadzi do podjęcia pościgu przez policjantów.

Niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed radiowozem jadącym na sygnałach jest przestępstwem. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Poza tym obligatoryjnie orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów przez okres od 1 roku do 15 lat. Dodatkowo uciekający kierowca może zostać ukarany wysoką grzywną.