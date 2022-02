Ścieżki spacerowe do 70 km od Opola. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 12 - 13 lutego?

Spacerem z Opola

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 70 km od Opola, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 lutego w Opolu ma być 6°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 lutego w Opolu ma być 6°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Trasa biegu Tower Triathlon pierwsza z dwóch pętli

Stopień trudności: 2

Dystans: 2,53 km

Czas trwania spaceru: 35 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 76 m

Mag.blacha poleca trasę spacerowiczom z Opola

Pierwsza z dwóch pętli trasy biegowej Tower Triathlon.

Nawiguj

Stopień trudności: 1

Dystans: 4,57 km

Czas trwania spaceru: 52 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podejść: 855 m

Suma zejść: 864 m