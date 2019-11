Serial "Szadź". W centrum Opola startują zdjęcia do produkcji telewizji TVN. Jakie utrudnienia?

Pojazdy ekipy filmowej zaparkowały na rynku przy ratuszu. W poniedziałek zdjęcia do serialu „Szadź” będą kręcone w rejonie ulic Młyńskiej i Szpitalnej. Z tego względu są one zamknięte. Produkcja TVN będzie realizowana w centrum Opola do soboty. Gdzie jeszcze będą utrudnienia?

Serial "Szadź" to ekranizacja książki Igora Brejdyganta, który jest też współscenarzystą produkcji. To historia dochodzenia komisarz Agnieszki Polkowskiej stawiającej czoło błyskotliwemu psychopacie. Serial "Szadź". Ekipa filmowa na rynku przy ratuszu Za 370 tys. zł Opole zapłaciło telewizji TVN na lokowanie miasta w produkcji. Zdjęcia będą realizowane w ścisłym centrum, na terenie Starego Miasta. W poniedziałek będą realizowane w rejonie ulic Młyńskiej i Szpitalnej. Z tego względu na wjazdach pojawiły się bariery, w okolicy stoją funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy ochrony. Pojazdy ekipy filmowej parkują na płycie rynku przy ratuszu. Jest tam około 10 autobusów oraz pojazdów dostawczych.

Zdjęcia w rejonie ul. Młyńskiej i Szpitalnej mają się rozpocząć o godz. 10. Nie wiadomo ile czasu mogą potrwać. Serial „Szadź”. Jakie utrudnienia w pozostałe dni? Ekipa TVN będzie realizować zdjęcia do serialu „Szadź” do soboty 9 listopada. W związku z tym utrudnienia będą w następujących miejscach: Wtorek (5 listopada) - Plac Daszyńskiego przy sądzie wraz z fragmentem ulicy Kołłątaja i Damrota oraz ulica Żwirki i Wigury z ul. Mozarta

Środa (6 listopada) - Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Stanu Cywilnego oraz ul. Św. Wojciecha

Czwartek (7 listopada) - ul. Św. Wojciecha z Muzealną i Havla

Piątek (8 listopada) - ul. Minorytów, a wieczorem ul. Katedralna przy moście katedralnym i wjeździe z ul. Baldego

Sobota (9 listopada) – ponownie ul. Szpitalna - Na wyznaczonych ulicach ruchem samochodowym kierować będą funkcjonariusze policji i Straży Miejskiej - zapowiada Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza. - Dojazdy i dojścia do posesji lub instytucji znajdujących się na tych ulicach będą możliwe, poza tymi momentami, w których realizowane będą zdjęcia na planie. Utrudnienia będą dotyczyć również możliwości zaparkowania na wskazanych ulicach. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość mieszkańców - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak. Serial "Szadź" wiosną w internecie, jesienią w telewizji TVN Oprócz scen z udziałem aktorów widoki z miast mają być też wykorzystywane jako "przejścia" pomiędzy jedną sceną, a drugą. Do tego dochodzą relacje z planu serialu „Szadź” na antenie telewizji. Na wtorek planowana jest konferencja prasowa z udziałem aktorów i przedstawicieli TVN. Serial "Szadź" będzie miał siedem odcinków, każdy po około 45 minut długości. Późną wiosną dostępny będzie na platformie internetowej Player.pl. W telewizji TVN serial ma być emitowany w ramówce na jesień 2020 roku. Ma być obecny w najlepszym paśmie antenowym. Odcinki rozpoczynać mają się nie później, jak o godz. 21.30. Muzotok: Marcin Sójka: "(...) w ogóle nie słucham muzyki." Wideo