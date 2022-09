Siatkówka. Daniel Pliński, trener PSG Stali Nysa: Stać nas na to, by być „czarnym koniem” PlusLigi [WYWIAD]

Jest pan zadowolony z tego, że skład PlusLigi został rozszerzony do 16 drużyn?

Bardzo się z tego cieszę. W Tauron 1 Lidze nadal jest bowiem kilka zespołów, które aspirują do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Są nimi choćby MKS Będzin, Visła Proline Bydgoszcz czy Chemeko-System GwardiaWrocław. Będzie nieco więcej grania w PlusLidze, ale z drugiej strony zmieni się struktura rywalizacji w Pucharze Polski. Generalnie więc obciążenia będą podobne jak wcześniej.

A ile znaczy dla was, że po raz pierwszy od powrotu do PlusLigi Stal nie będzie rozpoczynać sezonu serią meczów z ligowymi gigantami?

Ma to swoje plusy i minusy. Rzeczywiście, na pewno lepiej zacząć sezon od meczów ze Ślepskiem Malow Suwałki i Cuprumem Lubin niż z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglem. Na teraz kalendarz wydaje się korzystniejszy, ale zobaczymy, co powiemy na ten temat za dwa miesiące. Bo gdybyśmy nie daj Boże przegrali dwa pierwsze mecze, już na starcie będziemy się mierzyć z dodatkową presją. Wiem jednak, że jesteśmy solidnie przygotowani do sezonu i jestem spokojny o to, że dobrze w niego wejdziemy.