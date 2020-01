Sieć ciepłownicza w Czarnowąsach do wyłączenia. Około 700 budynków czeka wymiana źródła ogrzewania

Wśród mieszkańców Czarnowąsów krąży pismo z ratusza do Zakładu Gazowniczego w Opolu. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, zwraca się w nim do kierownictwa zakładu o niezwłoczną budowę sieci gazowej w Czarnowąsach oraz w Borkach i umieszczenie tego w planach rozwojowych.

Sieć ciepłownicza w Czarnowąsach do wyłączenia

Jako argument wskazywany jest zły stan sieci ciepłowniczej w Czarnowąsach, do której podłączonych jest 640 budynków mieszkalnych, 27 budynków wielorodzinnych oraz 25 innych obiektów. W piśmie pada stwierdzenie, sieć będzie musiała być wyłączona. I to budzi szczególne emocje wśród mieszkańców.

- Wybudowałem tutaj dom bez komina, ponieważ miałem mieć ciepło z elektrowni. Już samo wpięcie do tej sieci było niemałym wydatkiem – skarży się jeden z nich.

– A teraz wszystko wskazuje na to, że czekają mnie kolejne wydatki. I nie mogę nawet liczyć na dofinansowanie, ponieważ nie rezygnuję z kopciucha, tylko mam wymienić jedno ekologiczne źródło ciepła na inne. Co więcej, stan sieci ponoć jest tak zły, że jak coś strzeli, to zostanę bez ogrzewania. Ktoś, kto ma kominek, może mieć ciepło chociaż w jednym pomieszczeniu. Ktoś, kto go nie ma, będzie marzł – stwierdza.