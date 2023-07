Silna burza przeszła nad Opolem. Ulewa zalała ulicę pod wiaduktem kolejowym na ulicy Wojska Polskiego w Opolu. Będą kolejne burze

Burze prognozowane są przez całą środę (5 lipca)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że z południowego zachodu nasuwają się kolejne już dziś burze. W trakcie ich przechodzenia natężenie opadów może wynieść do około 10 mm na10 minut, porywy wiatru osiągać do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h, punktowo padać może grad. Burze przemieszczają się w kierunku północno-wschodnim.

Ostrzeżenia wydane przez IMGW dotyczą wszystkich powiatów województwa opolskiego. Burze mogą trwać z przerwami cały dzień 5 lipca.