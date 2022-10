Skąd poseł Zembaczyński wiedział o nieprawidłowościach w inspekcji handlowej? Zdania są podzielone

W wyniku skarg złożonych przez pracowników WIIH przeprowadzono postępowanie wyjaśniające zakończone uznaniem skarg za częściowo uzasadnione w zakresie dotyczącym zarządzania jednostką.

Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski powołał więc komisję antymobbingową, której zadaniem było wydanie opinii w kwestii potwierdzenia lub niepotwierdzenia faktu zaistnienia mobbingu lub konfliktu pomiędzy częścią pracowników a kierownikiem jednostki.

- Po zbadaniu i przeanalizowaniu wszystkich dostępnych dokumentów, komisja nie znalazła wystarczających dowodów na wystąpienie zjawiska mobbingu – wyjaśnia Katarzyna Okos, rzeczniczka wojewody.

Jest to istotne, ponieważ poseł Zembaczyński stwierdził na swojej konferencji w tym tygodniu, że w WIIH mogło dochodzić do „mobbingu, molestowania i dyskryminacji”. W związku z tym wojewoda Kłosowski zwrócił się do PIP o pilne przedstawienie informacji dotyczącej ustaleń trwającej kontroli.

PIP poinformowała wojewodę, że w trakcie trwania czynności kontrolnych nie udzieliła informacji, a także nie udostępniła jakiejkolwiek dokumentacji posłowi Zembaczyńskiemu.