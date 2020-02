Skazany za zabójstwo wyszedł na przepustkę z więzienia w Opolu i zaatakował kobietę. "Kierował do niej groźby i naruszył mir domowy"

Do zdarzenia, które dopiero teraz ujrzało światło dzienne, doszło pod koniec listopada 2019 roku. Stefan G. odbywał w Opolu karę pozbawienia wolności. Z naszych ustaleń wynika, że siedział za zabójstwo.

30 listopada skazany dostał zgodę na widzenie bez dozoru z osobą najbliższą. Odbywało się ono poza terenem jednostki.

Po listopadowej przepustce skazany wrócił o czasie. Do jednostki dotarła natomiast informacja, że mógł podczas niej złamać warunki zezwolenia.

Znajoma, z którą utrzymywał stały kontakt w zakładzie karnym i u której gościł podczas wcześniejszych przepustek, przekazała, że skazany kierował do niej groźby i naruszył mir domowy - wyjaśnia ppor. Makowski. - Dlatego w tym samym dniu decyzją kierownictwa jednostki został on zakwalifikowany do odbywania kary w jednostce o zaostrzonym rygorze, a następnie dyscyplinarnie ukarany.