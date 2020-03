Skutery elektryczne Hop City w Opolu. Kaski mają być codziennie dezynfekowane

Aby móc wypożyczyć skuter elektryczny Hop City, należy pobrać na smartfon dedykowaną bezpłatną aplikację. Za jej pośrednictwem należy potwierdzić, że ma się uprawnienia do korzystania ze skuterów.

Opole jest dziewiątym miastem w Polsce, w którym działa system wypożyczania skuterów elektrycznych Hop.City. - Na początek na terenie miasta udostępniamy 40 skuterów. W zależności od potrzeb planujemy jednak zwiększać ich liczbę. To samo tyczy się rozmiarów strefy, w której można wypożyczać i należy pozostawiać jednoślady po skorzystaniu - wskazuje Patrycja Ogrodnik.

- W świetle prawa są to motorowery. W przypadku osób urodzonych przed 19 stycznia 1995 roku do weryfikacji wystarczy dowód osobisty. Osoby młodsze muszą załączyć zdjęcie prawa jazdy minimalnie kategorii AM wylicza Patrycja Ogrodnik.

Hop City w Opolu. Ile kosztuje wypożyczenie skutera elektrycznego?

Aby móc wypożyczyć skuter elektryczny, na koncie w aplikacji Hop City trzeba mieć minimum 10 zł. Jednorazowe wypożyczenie kosztuje 2 zł. Potem za każdą minutę korzystania trzeba zapłacić 49 groszy.