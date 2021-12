Śląscy rolnicy wydali ścienny kalendarz na 2022 rok. Z ciekawymi zdjęciami opolskich wsi Krzysztof Ogiolda

Czy wioska może być zbudowana „na okrągło”? Tak, potwierdza to pierwsza strona kalendarza, a na niej Gronowice - kolonia. Związek Śląskich Rolników - jak co roku - wydał kalendarz ścienny. W 2022 roku nosi on tytuł „Układ przestrzenny wsi śląskiej”.