Śląski oddział sanepidu: Strach nas ogarnia, gdy widzimy co robią ludzie

Tymczasem instytut analityczny Exmetrix zamieścił kolejne prognozy dalszego przebiegu epidemii. Zgodnie z nimi w najbardziej optymistycznym scenariuszu, czyli przy zachowaniu wszystkich restrykcji, jakie były nałożone, na Dolnym Śląsku każdego dnia będzie przybywało od 16 do 25 chorych. Dla scenariusza najgorszego, zakładającego zniesienie wszystkich obostrzeń, zakażonych będzie przybywało od 28 do 46 dziennie. Prognoza sięga do 7 sierpnia. Dotychczasowa sprawdzalność przewidywań Exmetrix to prawie 96 procent.