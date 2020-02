Sławomir Batko kandydatem na wiceprzewodniczącego rady Opola. To oznacza wzmocnienie Solidarnej Polski w prezydium

Od początku kadencji aż do końca grudnia minionego roku klub PiS w prezydium reprezentował radny Arkadiusz Sz. Wtedy były polityk PiS, odpowiadający przed sądem za jazdę samochodem pomimo utraty prawa jazdy, został wykluczony z klubu radnych prawicy oraz utracił rekomendację do reprezentowania go w prezydium.