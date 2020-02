Sławomir Batko nowym wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Opolu

Od styczniowej sesji w czteroosobowym prezydium rady miasta Opola było wolne miejsce. Arkadiusz Sz., były polityk PiS z zarzutami kierowania samochodem pomimo utraty uprawnień oraz wykluczony z klubu prawicy pod koniec roku, zrezygnował wtedy z funkcji wiceprzewodniczącego.

Klub PiS wskazał radnego Sławomira Batkę jako swojego nowego przedstawiciela w prezydium rady. Nie miał kontrkandydatów. Jego kandydatura została zatwierdzona przez radnych w tajnym głosowaniu.

Fakt, że Sławomir Batko został nowym wiceprzewodniczącym rady, oznaczał jednak konieczność dokonania zmian w komisjach. Radny był do tej pory przewodniczącym komisji rewizyjnej. Zrezygnował z niej, by zostać szeregowym członkiem komisji społecznej i zdrowia.

Z kolei jego klubowy kolega Marek Kawa zrezygnował z członkostwa we wspomnianej komisji. Zgłoszono go do komisji rewizyjnej, do roli przewodniczącego w miejsce Sławomira Batki. Te zmiany także zostały przegłosowane przez radnych.