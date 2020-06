Słoneczny Ogród na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu. Wykona go Zakład Komunalny

Słoneczny Ogród to inicjatywa Piotra Mielca, przewodniczącego klubu radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Jednak gdy tworzył jego koncepcję, był radnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Inicjatywę zgłosił do realizacji w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu propozycja zdobyła ponad tysiąc głosów.

Słoneczny Ogród ma powstać w okolicy boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 5 oraz budynków, w których mieści się pizzeria oraz posterunek Straży Miejskiej. W tej części parku na osiedlu im. Armii Krajowej zasadzony ma być szereg krzewów oraz bylin, które wraz ze zmianą pór roku mają nadawać ogrodowi odmienne zabarwienie. Posadzone będą też drzewa owocowe. W ogrodzie staną trejaże, które z czasem obrośnie pnąca się zieleń. Do tego dochodzi pięć "hoteli" dla owadów, które staną wśród roślin.

Słoneczny Ogród ma też być świetnym miejscem do wypoczynku. Pojawią się tam zarówno tradycyjne ławki, jak i cztery specjalne konstrukcje. Będą to obwodowe ławy o szerokości dwóch metrów. Staną ta też betonowe stoły do gry w szachy oraz chińczyka. Cień w słoneczne dni dawać mają membrany rozpięte pomiędzy słupami, podobne do tych, które pojawiły się na ul. Krakowskiej przy okazji jej rewitalizacji.