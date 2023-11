Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. To oni mają strzec naszego bezpieczeństwa. Poznaj nowych mundurowych

Opolski garnizon zasiliło 25 mundurowych, którzy po sześciomiesięcznym przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek w jednostkach naszego regionu.

Funkcjonariusze będą pełnić swoją służbę w komendach w:

- Służba w policji to wyjątkowa rola społeczna, dlatego właśnie zdecydowałam się wstąpić jej szeregi tej formacji - dodaje Izabela Leśner, która również trafi do kędzierzyńsko-kozielskiej komendy.

Policjant na wagę złota

W związku z niskim bezrobociem, również policja zmaga się z brakiem rąk do pracy.

- Jesteśmy specyficzną służbą, żeby dostać się w nasze szeregi, trzeba przejść skomplikowaną procedurę doboru, która do łatwych nie należy - mówi podkomisarz Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Opolu. - Jednak, jeśli rekrutacja zakończy się sukcesem, nasi funkcjonariusze mogą liczyć na pewne zatrudnienie na etacie, przyzwoite zarobki oraz różne dodatki. Do tego praca nie jest nudna, nie ma mowy o rutynie, daje możliwość wykazania się i niesienia pomocy innym.

Policjant w patrolu może liczyć już na 5629 zł brutto. Każdy awans, to również wzrost zarobków.

Uposażenie zasadnicze wzrasta z tytułu wysługi lat o 2 procent po 2 latach służby i o 1 procent za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 procent po 20 latach służby oraz o kolejne 2 procent za każde następne dwa lata służby do wysokości 32 procent po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35 procent po 35 latach służby.