Śmieci w Opolu. Przepychanki o stawki za odpady. Ratusz i Remondis wzajemnie sugerują nieprawidłowe kalkulacje

Temat wyliczania kosztów funkcjonowania systemu śmieciowego był elementem poświęconej mu dyskusji na sesji rady miasta pod koniec stycznia.

Ratusz oraz Remondis są bowiem w trakcie negocjowania długoterminowej umowy na jeden z dwóch elementów systemu - umowy na zagospodarowanie odpadów wyrzucanych do czarnych pojemników (drugi to umowa na odbiór odpadów, ważna do końca marca 2021 roku). Poprzednia straciła ważność z końcem 2019 roku, a teraz w mocy jest porozumienie krótkoterminowe, obowiązujące do końca marca.