Śmigus-dyngus na Opolszczyźnie. Kiedyś to były lane poniedziałki! Strach było wyjść z domu! Zobaczcie galerię archiwalnych zdjęć

Śmigus-dyngus - skąd wzięła się taka tradycja?

Jest to nawiązanie do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia.

Pierwsze wzmianki o zwyczajach śmigusowo-dyngusowych w Polsce pochodzą z XV wieku, z ustaw synodu diecezji poznańskiej z 1420 roku pt. Dingus prohibetur, przestrzegających przed praktykami, mającymi niechybnie... grzeszny podtekst.