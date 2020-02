Solaris Center w Opolu. Sklepy Zara i Bershka jednak zostały w galerii [ZDJĘCIA]

- Obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z rozpoznawalnymi i lubianymi markami, które mogą zastąpić dotychczasowe salony i liczymy, że wkrótce będziemy mogli podać ich nazwy do publicznej wiadomości - wskazywał przedstawiciel właściciela Solaris Center.

Nieoficjalne informacje na temat wyprowadzki sklepów Zara i Bershka pojawiły się w styczniu. W drugiej połowie miesiąca potwierdził to przedstawiciel właściciela galerii Solaris. Informował, że sklepy mają być otwarte do 31 stycznia.

Dwa znane sklepy znikają z Solarisa. Do kiedy będą działać?

Nieoficjalnie mówiło się, w Solarisie może się pojawić salon sieci odzieżowej H&M. Ma ona już w Opolu jeden sklep - w centrum handlowym Karolinka. Oba obiekty należą do jednej spółki NEPI Rockcastle Polska.

Zwróciliśmy się o wyjaśnienie tej sytuacji. Przedstawiciel właściciela galerii Solaris Center odesłał nas w tej sprawie do holdingu Inditex, hiszpańskiej firmy, do której należą marki Zara i Bershka. Zapytanie wysłaliśmy w poniedziałek. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.