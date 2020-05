Solarisy w MZK w Opolu. Do zajezdni przyjechały nowe autobusy. Jak się prezentują?

Trzy nowe autobusy Solaris pojawiły się w zajezdni MZK w Opolu w piątkowy poranek. To autobusy o standardowej długości 12 metrów. Miasto kupiło je jesienią minionego roku. Zamówienie obejmuje dostawę łącznie 10 takich pojazdów. Koszt to 12 mln zł (z czego blisko 8,3 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej).

- Wykonawca realizuje kontrakt blisko dwa miesiące przed terminem umowy. Jest to godne podkreślenia szczególnie w dobie walki z koronawirusem - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

Autobusy Solaris Posiadają 28 miejsc siedzących, w tym 14 dostępnych z niskiego poziomu podłogi. Są wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, a także system przeciwpożarowy. Posiadają układ hydrauliczny umożliwiający "przyklęknięcie" i ułatwienie wsiadania. Są wyposażone w silniki diesla o normie emisji spalin Euro6. Są objęte czteroletnią gwarancją.