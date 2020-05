SOR Opole - pomoc w nagłym wypadku. Adresy i telefony do szpitala na Katowickiej i na Witosa w Opolu

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może skorzystać z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR w Opolu. Tam zostanie mu udzielona niezbędna pomoc, a w razie potrzeby pacjent będzie hospitalizowany.

SOR Opole - gdzie szukać pomocy

W Opolu działają dwa szpitalne oddziały ratunkowe:

w Szpitalu Wojewódzkim - ul. Katowicka 64, tel. 77 443 39 99

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym - al. Witosa 26 , tel. 77 45 20 711

SOR Opole - Szpital Wojewódzki na Katowickiej

SOR w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Katowickiej w Opolu przyjmuje pacjentów całodobowo. Udziela świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

Na miejscu przeprowadzana jest wstępna diagnostyka oraz leczenie pacjentów w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych i zdrowotnych. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki pacjenci kierowani są do odpowiednich oddziałów szpitala lub kierowani do innych szpitali w zależności od wskazań medycznych.