SOR przy Szpitalu Wojskowym, trzeci w Opolu, ma być gotowy za trzy lata

Pewne jest natomiast to, że nowe oddziały będą potrzebowały nowej kadry z zewnątrz. - Na tej płaszczyźnie wszyscy - zarówno rząd, i jak władze regionu oraz miasta - musimy dokonać wszelkich starań, by zatrzymać w Opolu lekarzy, którzy ukończą u nas studia oraz przyciągać tych "z zewnątrz" - słyszymy.

- Kolejnym atutem nowej inwestycji będzie też możliwość wykorzystania nowoczesnej infrastruktury do edukacji studentów medycyny. Po Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym czy budynku Collegium Medicum będzie to kolejne świetne miejsce służące rozwojowi przyszłych lekarzy.

Ociepa: Takie inwestycje powinny bezdyskusyjnie łączyć wszystkich

Wiceminister na konferencji odniósł się również do sporu na linii Andrzej Duda - władze województwa. Przypomnijmy, podczas sobotniej wizyty w Opolu prezydent RP nawiązał do sytuacji z ubiegłego roku, gdy SOR-owi w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Katowickiej, ze względu wprowadzenia przez rząd nowych przepisów - w tym wymogu całodobowej gotowości endoskopowej do wykonywania zabiegów, z którym szpital nie mógł sobie poradzić - groziło przekształcenie w izbę przyjęć. - Jeśli samorząd sobie z tym nie radzi, to w razie potrzeby jestem gotowy pomóc - deklarował Andrzej Duda.

- Pod wpływem opinii publicznej pan marszałek zmienił decyzję o likwidacji SOR-u, ale my nie możemy pozwolić na to, by podobna wola pojawiła się w przyszłości. Ani takie głosy, ani takie, jak wicemarszałka Romana Kolka, mówiącego, że SOR przy 116. Szpitalu Wojskowym "to pomyłka", nie mogą dotrzeć do decydentów w Warszawie, bo w końcu ktoś tam stwierdzi, że pieniądze zarezerwowane na rozbudowę tej placówki lepiej przekazać w inne miejsce. Proszę o to, by nie przeszkadzać w realizacji inwestycji, która powinna łączyć wszystkich, bo tu chodzi o zdrowie i życie mieszkańców - podsumowuje Ociepa.