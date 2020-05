Spacer dla demokracji i przeciw bezprawiu na placu Wolności w Opolu

"Spacer" rozpoczął się kilka minut przed godz. 16 w sobotę i natychmiast do jednej z kobiet podeszło dwóch policjantów. Pani Małgorzata trzymała przed sobą kartkę z napisem "Spacer dla wolności, przeciw bezprawiu". To właśnie ta kartka skłoniła policjantów do interwencji.

- Może pani spacerować, ale nie wolno pani demonstrować swoich poglądów politycznych, bo to już jest zgromadzenie - stwierdził jeden z policjantów.

Odpowiedziałam mu, że przeciwnie. Mogę spacerować i mogę legalnie demonstrować swoje poglądy, bo gwarantuje mi to artykuł 54 pkt. 1 Konstytucji RP, który mówi, że "każdemu zapewnia się wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji" - mówi pani Małgorzata.

Treść przywołanego artykułu konstytucji widniała na odwrocie trzymanej przez nią kartki.