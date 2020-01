Sparingi 2020. Pierwsze mecze Odry Opole i Ruchu Zdzieszowice

Spotkanie rozegrane na boisku opolskiego Centrum Sportu zgromadziło dwie obecnie najlepsze drużyny w regionie. I choć tak naprawdę dzielą je dwie klasy rozgrywkowe na korzyść miejscowych, to długo nie było tego widać. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie dwa trafienie rezerwowego Tomasa Mikinica, to zważywszy na różnicę poziomów zmagań, lepsze wrażenie pozostawili po sobie goście. Oczywiście mając w pamięci te proporcje.

- W pierwszej połowie wyglądaliśmy jeszcze dobrze, gra się fajnie układała, ale już do tego co działo się w drugiej odsłonie mam sporo zastrzeżeń - nie krył nowy szkoleniowiec opolan Dietmar Brehmer, choć paradoksalnie to po zmianie stron jego podopieczni przechylili szalę wygranej na swoją korzyść. - O zwycięstwie przesądziły wówczas dwa indywidualne błyski jednego zawodnika, a nie gra zespołowa - zauważał.

Taka postawa niebiesko-czerwonych w danym okresie jest dość zrozumiałe, albowiem w inauguracyjnej części zagrali oni niemalże w „galowym składzie”, znanym z udanego finiszu jesienne części sezonu. Później na boisku pojawili się głównie gracze rezerwowi lub testowani, jak Jarosław Czernysz z Polonii Bytom czy Kacper Pudlik i Natanael Wnuk z zespołu juniorów.