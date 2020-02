Spotkanie ruchu Komunia i Wyzwolenie w Opolu i w Jełowej

- Czy my grzeszni ludzie możemy jeszcze marzyć o doskonałości? - pytał w kazaniu biskup. - Czy w ogóle jeszcze mamy marzenia? Papież Franciszek nas do tego zachęca. Żeby spełnić marzenia potrzeba wspólnoty i wyzwolenia. Pan Jezus też marzył o Kościele, w którym miłość będzie na pierwszym miejscu. Dochodzimy do takiej miłości przez całe życie. Pan Jezus nas zachęca do miłości bezinteresownej, ofiarnej i twórczej. I takiej, która umie pokochać nieprzyjaciół.

- Ruch zaczął się we Włoszech od ks. Luigi Giussaniego jeszcze w latach 50. - mówi – i rozprzestrzenił się z dużą energią w ok. 90 krajach świata. Tam, gdzie jesteśmy przy parafiach żyjemy życiem Kościoła. Pracujemy nad tekstami ks. Giussaniego, konfrontując to z naszym życiem. Chcemy żyć coraz bardziej jako chrześcijanie. Komunię, jedność daje nam Chrystus. Wyzwolenie trzeba zacząć od siebie i od swoich grzechów. A w codziennym życiu staramy się być wolni od różnych zniewoleń i ciasnych horyzontów, które świat proponuje.

W liturgii w Opolu uczestniczyli studenci z różnych stron Polski należący do ruchu, którzy odbywają w Jełowej trzydniowe skupienie.

Aleksandra Wosowska z parafii św. Piotra i Pawła studiuje biotechnologię medyczną na UO.

- Komunia i Wyzwolenie zmienia życie, bo nadaje mu głębszy sens. Pozwala nie tylko żyć wiarą, ale i lepiej przeżywać życie. Staramy się uważnie patrzeć na to, co się nam wydarza. Na pomoc kolegi czy koleżanki, na dobre słowo patrzymy jak na obecność Chrystusa w życiu. Chcemy pamiętać, że życie jest ważne, więc inwestować w dobre rzeczy. Nie chodzi o to, że koniecznie trzeba być w kościele dwadzieścia cztery na siedem, tylko o to, by Boga widzieć w swoim życiu, by się z Nim przyjaźnić. I ze sobą nawzajem także.