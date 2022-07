Spowodowałeś kolizję? Nowe kary przyprawiają o zawrót głowy

Kierowca, który nie zachowa należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa może zostać ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych. Do tego doliczyć należy kwotę tzw. wykroczenia skutkowego, które popełnił.

- Przykładowo, jeżeli np. kierowca zlekceważy sygnalizator drogowy i wjedzie na skrzyżowanie na czerwonym świetle, to zgodnie z obowiązującym taryfikatorem może otrzymać mandat w kwocie 500 złotych - wyjaśnia mł. asp. Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Natomiast jeżeli następstwem tego było spowodowanie kolizji drogowej, to kwota mandatu wzrośnie do 1500 złotych. Skutkiem będzie też przypisanie sprawcy 6 punktów karnych.

Wysoki mandat to niejedyna kara, na jaką narażają się brawurowi lub nieuważni kierowcy.

- Jeżeli nastąpiło rażące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to sprawa może zostać skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie, który ma do dyspozycji kary finansowe aż do 30 000 złotych - uzupełnia policjant.