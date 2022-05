Sprawa zawieszenia prezesa WiK trafi do sądu. Ireneusz Jaki: zrobiono to bezprawnie

- Przez ostatnie siedem lat mojego kierownictwa nad spółką, WiK była jedną z najlepszych spółek w Polsce. Udało doprowadzić mi się do sytuacji, w której wszyscy w firmie dobrze się rozumieli, każdy wiedział jakie ma zadanie do wykonania, a atmosfera była przyjazna i bezkonfliktowa. Wszystko funkcjonowało dobrze do połowy 2021 roku, gdy prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski wysłał do spółki dwóch swoich zaufanych ludzi. Od tego czasu wiceprezesi Sebastian Paroń i Agnieszka Maślak robili wszystko, aby zniszczyć tę firmę – ocenia prezes WiK Ireneusz Jaki.