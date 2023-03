Sprawdź, jaka jest pensja minimalna w różnych krajach. Polska jest daleko w tyle [RANKING 2023]

Od 1 stycznia 2023 r. w Polsce wzrosła pensja minimalna: z 3010 zł do 3490 zł (brutto). To o 480 zł więcej. Minimalna stawka godzinowa wynosi z kolei 22,80 zł.

Kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca 2023 r. Od początku drugiej połowy roku zarobimy najmniej 3600 zł brutto.

Dwukrotna podwyżka pensji minimalnej to efekt rekordowej inflacji, która w styczniu 2023 r. wyniosła już 17,2 procent rok do roku.

Jeśli chodzi o kwotę netto (na rękę), pensja minimalna w naszym kraju wynosi obecnie 2709 zł. Jest to wzrost o 14,6 procenta w porównaniu do początku ubiegłego roku (kiedy było to 2364 zł).

Największe wzrosty pensji minimalnej w tym roku nastąpiły w Argentynie (104,5 procenta) i Turcji (100 procent). Czyli w obu tych krajach najniższa wypłata wzrosła dwukrotnie! Jednak ani Argentyńczycy, ani Turcy nie mają się z czego cieszyć, ponieważ te podwyżki nie nadążają za galopującą hiperinflacją.