Sprawdziliśmy ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Katowicach w rynku i na Nikiszu. Oceńcie sami, czy to są paragony grozy

Wysoka inflacja i związana z nią drożyzna odcisnęły swój ślad na Jarmarkach Bożonarodzeniowych. Stragany ze świątecznymi wyrobami przyciągają całe rodziny, jednak w tym roku trzeba sięgnąć dużo głębiej do kieszeni.

Odwiedziliśmy dwa popularne Jarmarki Bożonarodzeniowe w Katowicach: przy rynku w Katowicach oraz w Nikiszowcu.

Słynny świąteczny jarmark w Nikiszowcu organizowany jest od 2008 roku. Co roku na początku grudnia przyciąga na zabytkowe osiedle tysiące osób. Spacer po zabytkowym osiedlu Nikiszowiec, pośród jarmarkowych stoisk, może zająć trochę czasu, ponieważ w tym roku swoje stragany wystawiło aż 170 wystawców! Są też dodatkowe atrakcje: koncerty na plenerowej scenie oraz przejażdżka legendarną karuzelą z Nikiszowca.

Jarmark Bożonarodzeniowy na katowickim będzie otwarty aż do 8 stycznia. Oprócz straganów z regionalną żywnością, rękodziełem, z grzańcem i świątecznymi wypiekami, na zwiedzających czekają także atrakcje: ogromna choinka, szopka wykonana ze słomy, drewniany pociąg, do którego można wejść, aby pooglądać sceny z polskich bajek. W tym roku na katowickim rynku po raz pierwszy pojawił się Minipark Świateł, w którym znajdują się rozświetlone figury bożonarodzeniowe. Wielką (i to dosłownie) atrakcją dla dzieci jest diabelski młyn, z którego można obejrzeć z góry Katowice.