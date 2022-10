Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Opolskie gminy przygotowują się do udziału w programie

Jeśli chodzi o gminy z województwa opolskiego niektóre już zadeklarowały przystąpienie do programu sprzedaży węgla. Wiele zamierza do programu przystąpić, ale czekają, aż odpowiednie przepisy wejdą w życie.

- Zgłosiliśmy taką chęć, choć na razie nikt do końca nie wie, jak ma to wyglądać w praktyce, bo ustawy jeszcze nie ma – mówi wiceburmistrz Kluczborka Dariusz Morawiec. – Wiemy, że dla mieszkańców to bardzo ważna sprawa, więc przygotowujemy się do tego zadania, by dystrybucję węgla rozpocząć jak najszybciej.