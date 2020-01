Stanisław Rakoczy bez rekomendacji PSL. Odejdzie z zarządu województwa

Tak się jednak nie stanie. Stanisław Rakoczy ma reprezentować PSL w koalicyjnych władzach województwa jeszcze przez kilka miesięcy, do maja.

Inicjatywa nie jest zaskoczeniem. O wycofanie rekomendacji do partyjnych kolegów Stanisław Rakoczy zawnioskował w drugiej połowie listopada 2019 roku.

Decyzja zapadła podczas poniedziałkowego posiedzenia zarządu wojewódzkiego PSL. - Podjęto uchwałę o wycofaniu rekomendacji do zarządu województwa opolskiego dla Stanisława Rakoczego, jednocześnie rekomendując w jego miejsce Antoniego Konopkę. Uchwała została podjęta przez aklamację - informuje Marcin Oszańca, rzecznik opolskiego PSL.

Dopiero wtedy Antoni Konopka będzie mógł wrócić do zarządu województwa. Po wyborach samorządowych z jesieni 2018 roku musiał w nim ustąpić miejsca Stanisławowi Rakoczemu, ponieważ w samej sejmikowej koalicji doszło do zmiany układu sił.

W kadencji 2014-2018 Mniejszość Niemiecka miała siedmiu radnych, a kluby PSL oraz Platformy liczyły po dziewięciu radnych. W pięcioosobowym zarządzie województwa był więc jeden reprezentant MN, a PO i PSL miały po dwóch. W przypadku ludowców byli to Rakoczy i Konopka.

To sprawiło, że KO zyskała w zarządzie województwa jedno miejsce kosztem PSL. Wśród ludowców trwały tarcia o to, kto powinien je mieć. Jedni wskazywali, że Stanisław Rakoczy, bo jest liderem partii w regionie. Drudzy mówili, że Antoni Konopka, bo on obronił mandat radnego wojewódzkiego.

Rozwiązaniem sytuacji miało być to, że Stanisław Rakoczy po roku, po wyborach parlamentarnych, zrezygnuje ze stanowiska w zarządzie województwa.

- Sytuacja się jednak przeciąga. Najpierw miał to być styczeń. Teraz to ma być maj. Antoni Konopka cierpliwie czeka, ale sam fakt, że ten ruch jest ciągle odsuwany w czasie, nie wygląda najlepiej - stwierdza jeden z ludowców.

Inny sugeruje, że wynika to z faktu, że do tej pory nie udało się znaleźć dla Stanisława Rakoczego równie dobrze płatnego stanowiska. - Ale też nikt nie chce robić specjalnego zamieszania w strukturach przed wyborami prezydenta RP - zauważa.