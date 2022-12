Starostowie alarmują: szpitale powiatowe czeka finansowa zapaść. Prognozują dług na poziomie nawet 7 milionów złotych w przyszłym roku

- Spełnia się czarny scenariusz dla szpitali - mówi Józef Swaczyna, starosta strzelecki i przewodniczący konwentu. - Nasze placówki jeszcze w lipcu tego roku zostały zobowiązane ustawą do zwiększenia pensji personelu. To się stało, ale wyceny kontraktów nie wzrosły na tyle, żeby pokryć te wydatki. W związku z tym zadłużenie szpitali co miesiąc rośnie, a budżety drenują dodatkowo rosnące ceny energii i paliw.

Podczas czwartkowego konwentu starostowie przedstawili prognozy finansowe. Wynika z nich, że szpitale w Prudniku i Kluczborku mogą z końcem 2023 r. odnotować zadłużenie na poziomie ok. 5 milionów złotych. Z kolei szpitale w Namysłowie i Brzegu mogą być nawet 7 milionów zł pod kreską.