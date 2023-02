Statystyki Kościoła katolickiego w Polsce za rok 2021. W diecezji opolskiej spadła liczba uczniów na lekcjach religii Marcin Żukowski

W styczniu opublikowano Statystyki Kościoła katolickiego w Polsce za rok 2021 – “Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia”. To dokument przedstawiający wyniki badań prowadzonych w 2021 w diecezjach i parafiach Kościoła katolickiego w Polsce. Choć diecezja opolska, na tle innych wspólnot regionalnych w Polsce, w ogólnym ujęciu wypada dobrze, to zauważalny jest spadek liczby opolskich uczniów uczęszczających na szkolne katechezy. O powody zapytaliśmy szefa wydziału duszpasterskiego w opolskiej kurii. Uwagę zwracają również liczby osób przystępujących do sakramentów, ale należy pamiętać, że czas prowadzenia liczenia w Kościele w 2021 roku nie był sprzyjający, obowiązywały wtedy ograniczenia związane z covid-19.