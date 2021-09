Sterowiec nad Opolszczyzną: Strzelce Opolskie, Izbicko, Chrząstowice, Opole, Lewin Brzeski [ZDJĘCIA INTERNAUTÓW]

Zeppelin NT nad Opolszczyzną pokonywał trasę z Katowic do Wrocławia.

Zeppelin nad Opolem - leci z Górnego Śląska do Wrocławia

Dla wielu mieszkańców była to okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Taka możliwość może się nie pojawić prędko - na świecie wyprodukowano do tej pory tylko 6 Zeppelinów NT.

- Piękny! Zatrzymałem samochód, żeby móc mu zrobić zdjęcia! - mówi mieszkaniec Strzelec Opolskich.