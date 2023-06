Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu obchodzi dwudziestolecie działalności: Wspólnota, tolerancja i uświadamianie

Problem autyzmu staje się coraz bardziej widoczny w przestrzeni publicznej, a społeczeństwo zaczyna dostrzegać tę diagnozę, która pojawia się coraz częściej zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Stowarzyszenie odnotowuje wzrost liczby osób poszukujących pomocy, zarówno w zakresie diagnozy, konsultacji, jak i terapii.

Jednym z ważnych aspektów ich działalności jest uświadamianie społeczeństwa, aby zwiększyć czujność wobec możliwych objawów autyzmu oraz zachęcanie do wcześniejszego zgłaszania się do specjalistów. Pomoc i wsparcie mogą być udzielane w każdym wieku, a głównym celem stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do rozwijania potencjału osób z autyzmem oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i potrzeby.