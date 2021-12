Strażacy apelują: „czyśćcie przewody kominowe w swoich domach. Nie bagatelizujcie tego”. Najgorzej jest w Nysie

Państwowa Straż Pożarna podsumowała Święta Bożego Narodzenia. W okresie od 24 grudnia do nocy 26/27 grudnia odnotowała w naszym rekordową liczbę interwencji związanych z pożarami sadzy w kominie. Statystyki całoroczne wypadają jeszcze gorzej. W bieżącym 2021 r. strażacy wyjeżdżali do tego typu zdarzeń aż 615 razy. To więcej niż w poprzednich latach. W 2019 r. było to 530 wyjazdów, natomiast w 2020 r. odnotowano 564 interwencji.

Tylko w bieżącym sezonie grzewczym było już 159 pożarów sadzy. Najwięcej miało miejsce w powiecie nyskim (34) oraz opolskim z miastem Opole (21). Na podium zatrważającej statystyki jest jeszcze Kluczbork (19). Na drugim biegunie znalazły się Kędzierzyn-Koźle i Prudnik (7), a także Olesno (8).