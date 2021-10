Strażacy ochotnicy świętują swoje 100-lecie. Ale wiele opolskich jednostek OSP działa jeszcze dłużej! [wideo, zdjęcia]

Dzisiaj na całej Opolszczyźnie działa kilkanaście tysięcy strażaków ochotników.

- Strażakiem się nie bywa, ale się nim jest. 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - podkreśla Sylwester Lewicki.

Podczas obchodów 100-lecie OSP na rynku w Oleśnie nagrodzono zasłużonych strażaków. Najwyższym odznaczeniem strażackim, Złotym Znakiem Związku OSP RP, odznaczony został Norbert Waliczek.

- Przez 30 lat byłem zawodowym strażakiem, służbę skończyłem jako zastępca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kluczborku. Strażakiem zawodowym jest się do emerytury, ale ochotnikiem jest się do końca życia! - mówi Norbert Waliczek. - Zaczynałem w mojej rodzinnej OSP Chudoba, kiedy byłem w V klasie podstawówki, teraz jestem prezesem OSP Ciarka. Najbardziej cieszy mnie to, że młodzi garną się do straży pożarnej. Zwłaszcza w wioskach OSP jest ważną instytucją. Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale służą pomocą w każdej sprawie. W ostatnim roku pomagali w pandemii koronawirusa.