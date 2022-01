Strażący z Opolszczyzny zbierają pieniądze na nowe wozy. 16 jednostek dostanie rządowe dotacje

W tym roku na dofinansowanie w sumie 456 jednostek OSP w całym kraju resort spraw wewnętrznych przekaże ponad 164 miliony złotych. Dodatkowo ponad 11 mln przekazują firmy ubezpieczeniowe, które mają obowiązek wspierać finansowo działalność ratowniczą.

Jak wyliczył resort, do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Wartość sprzętu jest szacunkowo dwa razy większa niż dofinansowanie, więc nowe zakupy muszą być wspierane przez miejscowe gminy. To one także biorą na siebie organizację przetargu i wybór dostawcy pojazdu. Część brakującej kwoty w większości przypadków zbierają także sami strażacy. Jednostki OSP organizują na ten cel festyny, zabawy, sprzedają kalendarze strażackie i szukają sponsorów.

Przykładowo kupiony w ubiegłym roku średni samochód gaśniczy OSP Bodzanów w gminie Głuchołazy kosztował 821 tysięcy. MSWiA dofinansowało zakup kwotą 453 tysięcy, gmina Głuchołazy przekazała 323 tysiące, a marszałek dołożył 20 tysięcy. Resztę czyli 35 tysięcy zebrali strażacy. Kupiony rok wcześniej samochód OSP Burgrabice kosztował 760 tysięcy, z czego 278 przekazało ministerstwo, a strażacy dołożyli sami 20 tysięcy.