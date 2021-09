Strażacy z Ukrainy na Opolszczyźnie. Uczą się, jak założyć Ochotniczą Straż Pożarną

- Jesteśmy z duboweckiej hromady, to odpowiednik polskiej gminy. Przyjechaliśmy zyskać doświadczenia w kontaktach ze strażakami ochotnikami w Kadłubie Turawskim – mówi Wołodymyr Szenkewycz, inspektor ds. sytuacji nadzwyczajnych w swojej gminie. - Chcemy u siebie stworzyć ochotniczą straż pożarną. Mamy świadomość, że jest taka potrzeba, są też ochotnicy gotowi strażakami zostać. Dotąd jej u nas nie było. Także dlatego, że nasza gmina istnieje zaledwie od roku.

- Przyjechaliśmy zobaczyć, jak w praktyce funkcjonuje ochotnicza straż w Kadłubie Turawskim – dodaje pan Szenkewycz. - Mam nadzieję, że będziemy współpracę kontynuować. Już otrzymaliśmy od nich strażacką odzież ochronną, a także piły, hełmy itp. Jesteśmy pod wrażeniem bazy samochodowej, jaką mają wasi strażacy – MAN-ów i mercedesów, którymi jeżdżą do pożarów i zdarzeń drogowych. My takiego auta nie mamy, ale to, które jest, będzie swoją robotę wykonywać.