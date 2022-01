Strażacy za darmo zrobią ślizgawkę w twojej okolicy. Jest jeden warunek Mirela Mazurkiewicz

Wystarczy kilkadziesiąt godzin niewielkiego mrozu, by na akwenach powstała cienka warstwa lodu. Jeziora czy stawy w takim przypadku mogą stać się śmiertelną pułapką dla spragnionych zabawy dzieci. Stąd pomysł na akcję „Bezpieczne Lodowiska 2022”. pixabay.com

Za niecałe dwa tygodnie w opolskich szkołach rozpoczną się ferie. Najmłodsi liczą na to, że będą śnieżne i mroźne. Strażacy mają sposób na to, by zimowe szaleństwo było bezpieczne.