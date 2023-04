Strażacy zinwentaryzowali schrony i ukrycia na Opolszczyźnie. Warto wiedzieć, gdzie w razie czego uciekać

Po wybuchu wojny na Ukrainie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleciło Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzenie w całym kraju inwentaryzacji różnego rodzaju miejsc ochronnych dla ludności. Akcja zakończyła się w lutym, 6 kwietnia straż pożarna uruchomiła stronę internetową z aplikacją, która wskazuje najbliższe miejsca schronienia. Jest dostępna pod adresem www.schrony.straz.gov.pl.

W województwie opolskim strażacy z komend powiatowych zinwentaryzowali 74 profesjonalne schrony, hermetycznie zamykane, posiadające wentylację i wyjścia ewakuacyjne. Do tego 319 miejsc ukrycia, czyli budowli ochronnych bez hermetycznego zamknięcia. W opublikowanym na ten temat raporcie nie ujawniono, ile osób może tam jednocześnie przebywać.

Mamy na Opolszczyźnie także ok. 10 tysięcy miejsc doraźnego schronienia. W przyjętej przez strażaków klasyfikacji są to garaże wielostanowiskowe, piwnice w budynkach o konstrukcji żelbetowej, ale także piwnice w budynkach z wielkiej płyty na terenie spółdzielni mieszkaniowych. Są to także obiekty publiczne – szkoły, niektóre kościoły. Straż przyjęła, że mogą stanowić miejsce schronienia dla ludności na wypadek klęsk żywiołowych czy ekstremalnych zjawisk pogodowych.